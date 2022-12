Turismo: nei primi 10 mesi dell'anno +50%, nella nostra provincia 'vincono' gli stranieri. Tutti i dati delle città

Sono aumentati di quasi il 50% gli arrivi dei turisti nella nostra provincia, nei primi mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un ottimo risultato sul quale pesa ovviamente l’effetto della pandemia che, nel 2021 era ancora ben presente anche se le restrizioni si erano già ammorbidite. Al dato (per la precisione +49,31%, da 555.228 a 828.986) si aggiunge quello delle presenze, passate da 2.171.576 a 2.996.866, crescono del 38%.

Andando a sviscerare i risultati dei diversi mesi, gli aumenti più consistenti si registrano nel primo quadrimestre, anche se in questo caso l’effetto pandemia nel 2021 era decisamente più evidente con molte chiusure nel settore alberghiero e della ricettività in genere. Spicca il più 1.545% di arrivi e più 1.718% di presenze straniere ad aprile 2022, rispetto allo stesso mese dell’anno prima.

Anche l’estate è andata bene in tutta la provincia, con segni positivi in tutti i mesi ma con qualche negativo a luglio e settembre per gli italiani (-3,81 e -7,01%). Con gli stranieri che tengono un trend sempre positivo, i turisti di casa nostra sono invece calati anche nelle presenze, a luglio (-4,63%) e settembre (-7,47%).

Andiamo ad analizzare le città più significative della nostra provincia, partendo da Sanremo, che termina i primi 10 mesi dell’anno con 268.265 arrivi, rispetto ai 163.569 dell’anno scorso, facendo segnare un +64,01%. Anche le presenze non sono da meno, passando da 461.401 a 692.457 (+50,08%). Anche per la città dei fiori gli incrementi maggiori si sono registrati negli stranieri, con +79% negli arrivi e +70,24% nelle presenze. Gli italiani aumentano ma leggermente meno (47,21% negli arrivi e 31,37% nelle presenze). Picchi di aumento per gli stranieri ad aprile (+1.466,25 e 1.251%).

Ottimi responsi anche per Bordighera che vede un aumento del 58,73% totale negli arrivi e del 36,49% nelle presenze. Gli italiani sono aumentati del 45,86% e 21,33% mentre gli stranieri dell’82,03% e dell’87,65%. Unici dati negativi per gli italiani ad agosto, con segno negativo del 3,45% negli arrivi e del 9,43% nelle presenze.

A Diano Marina miglioramento del 46,3% nei primi 10 mesi dell’anno per quanto riguarda gli arrivi e del 43,66% per le presenze. Deciso aumento degli stranieri, con un +101,90% negli arrivi e 86,71% per le presenze. Bene anche gli italiani, seppur con rialzi inferiori (rispettivamente +25,58 e 28,19%). Infine San Bartolomeo al Mare segue il trend di Diano, con +37,34% negli arrivi e +30,04% nelle presenze globali, con gli stranieri che la fanno da padrone (+111,37% e +102,08%), davanti agli italiani (+22,49 e +18,91%).

Tanti numeri e percentuali per un turismo che, nei primi 10 mesi del 2022 si conferma quindi in salute, con la solita preoccupazione del futuro, legato al caro bollette.