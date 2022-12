Sanremo: nel fine settimana banchetto Telethon degli Angeli di Pace presso la Chiesa degli Angeli

Sabato 17 e domenica 18 i volontari di Oasi Angeli di Pace, associazione di don Rito Alvarez, saranno presenti, gestendo il banchetto Telethon durante la campagna ‘Apri il tuo Cuore’, a Sanremo presso la Chiesa degli Angeli in corso Garibaldi, di fianco all'uscita del parcheggio del Palafiori, nello spazio parrocchiale.



“Oasi Angeli di Pace e Telethon - si spiega nel comunicato - uniti per sostenere la ricerca, per combattere contro le malattie rare che colpiscono con percentuali maggiori i bambini, dando loro una possibilità di vita migliore.

Oasi Angeli di Pace ha come missione anche quella di aiutare e sostenere la Fundacion de Amor y Paz in Colombia che si occupa di dare un futuro migliore a tanti bambini e ragazzi altrimenti impiegati come raccoglitori di foglie di coca e come bambini soldato dalle varie squadre di guerriglieri.

Come potete vedere le due associazioni hanno molto in comune ed è per questo che collaborano.

Un grande grazie va al parroco di Santa Maria degli Angeli, don Goffredo Sciubba, per aver aderito al nostro progetto concedendoci l'uso del suolo parrocchiale.

La solidarietà fra le persone è il più alto gesto di civiltà...Apriamo il nostro cuore e diamo un senso nobile a questo Natale 2022. Vi aspettiamo...”.