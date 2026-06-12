Sport, solidarietà e amore per il territorio: successo a Ventimiglia per la camminata "Passi... che Donano" (Foto)

Una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e della valorizzazione del territorio ha animato Ventimiglia grazie alla Camminata Fitness "Passi... che Donano", organizzata dal Lions Club Ventimiglia insieme alla palestra Red Pepper di Vallecrosia e alla personal trainer Marina Calì, con l'obiettivo di sostenere la SPES di Ventimiglia. L'iniziativa ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno preso parte con entusiasmo e spirito di condivisione a un percorso capace di coniugare attività fisica e impegno sociale, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi della città.

In mattinata è giunto anche il sindaco di Ventimiglia, l'onorevole Flavio Di Muro, che ha salutato i presenti e rivolto il proprio augurio per la buona riuscita della manifestazione. La partenza è avvenuta dal Porto di Ventimiglia. Il gruppo ha poi attraversato Porta Marina per raggiungere Ventimiglia Alta, sostando nei pressi della Cattedrale. Il percorso è proseguito lungo la storica Via Garibaldi fino a Piazza Colletta, nel cuore dell'antico borgo dominato dalla Chiesa di San Michele. I partecipanti hanno quindi oltrepassato Porta Nizza raggiungendo la zona del Funtanin, per poi imboccare il sentiero che dal Forte Annunziata conduce alle Calandre, immersi nella natura e accompagnati da scorci panoramici sul mare e sulla città. L'itinerario si è infine concluso con il ritorno al Porto di Ventimiglia.

L'evento ha rappresentato soprattutto un'importante occasione di sostegno alla SPES di Ventimiglia, realtà da sempre impegnata nel sociale e vicina alle persone più fragili del territorio. Fondamentale il contributo dei cittadini e dei sostenitori che hanno aderito alla raccolta fondi, con una menzione particolare all'azienda Fratelli Beccaria, autentico punto di riferimento nell'import-export di prodotti alimentari, e al Circolo della Castagnola, che ha offerto la propria apprezzata specialità gastronomica. Il Lions Club Ventimiglia ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa: partecipanti, volontari, organizzatori e quanti hanno scelto di sostenere la causa.

La presidente Cristina Silvestri, insieme a tutti i soci del club, ha sottolineato come "iniziative come questa dimostrino come la collaborazione e l'impegno della comunità possano trasformarsi in un concreto gesto di aiuto verso chi ne ha più bisogno". Una giornata intensa e ricca di emozioni che ha confermato ancora una volta il valore del motto lionistico, "We Serve", al servizio della comunità.