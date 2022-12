E' morto a 53 anni Sinisa Mihajlovic: aveva giocato nella Sampdoria e nel 2021 venne al Festival (Foto)

Non ce l’ha fatta Sinisa Mihajlovic. Ha lottato in tutti i modi ma, a 53 anni è morto a causa della leucemia che, da tempo aveva minato il suo fisico. Combattente da sempre aveva continuato ad allenare il Bologna nonostante dovesse sottoporsi alle cure. Esonerato alcuni mesi fa, dopo alcune settimane di ricovero a Roma oggi ci ha lasciato. Sinisa aveva giocato anche con la Sampdoria e, nel 2021 era stato ospite anche al Festival di Sanremo.

Un male subdolo ha avuto la meglio su di lui, nonostante Sinisa avesse guardato in faccia la malattia "per prenderla a pugni", come disse lui stesso, quando annunciò a tutti di dover lasciare la panchina per sottoporsi ad un lungo periodo di cure e di chemioterapia. Subito l'intero mondo del calcio si strinse attorno a lui, i tifosi del Toro trascorsero quell'estate del 2019 in cui la loro squadra giocava i preliminari di Europa League esponendo ogni volta un enorme striscione con su scritto 'Sinisa non mollare', per testimoniargli la loro vicinanza.

Era soprannominato il 'sergente', anche per la sua vicinanza al comandante Arkan (altra situazione che gli procurò noie e problemi, ndr), uno dei militari che combatterono durante quegli anni tremendi dopo la fine della vecchia Jugloslavia. Un difensore dai piedi buoni che batteva magistralmente le punizioni, tanto da segnare ogni anno diversi gol, capace di farmi amare prima dai tifosi della Roma e poi da quelli della Lazio, dove visse gli anni migliori della carriera, insieme a quelli giovanili nella Stella Rossa di Belgrado.