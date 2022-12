Rinnovato il Direttivo della Confcommercio Sanremo. Andrea Di Baldassare confermato presidente

Nella sede della Confcommercio di Sanremo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio zonale. Presidente è stato confermato Andrea Di Baldassare. Il Consiglio composto anche da Giovanni Ostanel (Ostanel Angelo e Giovanni & C. Sas), Flavio Giacon (Residence dei Due Porti Srl), Luigi Giuliani (La Baguette dal 1968 di Giuliani L.& C. Snc), Paolo Lavista (Danypaul Srl), Gualtiero Maragni (Morgana Srl), Matteo Paracchini (Albergo Bel Soggiorno), Mila Giampietri (Boutique Graziella), Susanna Vivaldi (Vivaldi Concept) e Delia Sabbieti (Lido Foce).

Il presidente ha comunicato all’Assemblea di voler proporre al Consiglio di includere nel Direttivo, in qualità di cooptati, Alessio Stamilla (Fipe) e Antonio Fontanelli (Federazione Moda Italia).

Sottolinea il presidente Andrea Di Baldassare: “Ringrazio i colleghi per la fiducia che ancora una volta hanno voluto riporre nella mia persona e il precedente Direttivo per il lavoro svolto, fra l’altro in un periodo molto difficile. Ci aspettano anni ancora complicati e mai come ora è importante fare squadra e sistema. L’idea del nuovo Direttivo di Confcommercio Sanremo è quella di creare Tavoli di lavoro allargati, per coinvolgere le varie zone della città e i diversi sindacati, mantenendo un contatto sempre più stretto con tutto il territorio”.