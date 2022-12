Oggi e domani nel capoluogo il convegno di 'Arte': Imperia Rinasce "Abbiamo un'Amministrazione da Effetti Speciali"

“Effetti Speciali: si definiscono così le tecniche utilizzate nel cinema, nella televisione, nel teatro e nell'industria dell'intrattenimento per simulare eventi altrimenti impossibili da rappresentare nella realtà, in quanto troppo costosi o perché contrari alle leggi della natura. Ecco, ci stiamo forse abituando ad una Amministrazione che ormai parla solo più con il linguaggio degli ‘Effetti speciali’?”

“Assistiamo (sarà il periodo di feste o più probabilmente l'inizio della campagna elettorale?) ad un florilegio di presentazioni/tagli di nastri/accensione di luci... sempre più scollegate dalla realtà, dalle necessità di una città in ginocchio, senza lavoro, senza prospettive per i giovani, senza un Teatro, senza una sanità efficace (l'efficienza l'abbiamo dimenticata) e così avanti, passivi spettatori di una gestione della Cosa Pubblica sempre più privatistica e monocratica”.

Tanti sono i temi in oggetto ed Imperia Rinasce si fa e si farà carico di evidenziarli: “Non ultimo – sottolinea IR - l'annunciato Convegno ‘L'Arte dell'abitare’ che si terrà oggi (forse pagato con fondi pubblici...?). Relatori titolati ma con quale concreto risvolto per la città? Nell'immaginario del nostro Sindaco, fin dal 1992, Imperia, con il suo tanto decantato waterfront, ancora incompiuto e fatiscente, doveva assomigliare a Montecarlo, con un turismo di élite che non c'è, con periferie residenziali che non esistono, con un decoro, una pulizia e una sicurezza che sono sotto gli occhi di chi sa guardare senza ossequiare il potere. Ci chiediamo cosa ascolteremo e, soprattutto, quanto di tutto ciò sarà attuabile, in tempi e costi certi. Senza accattivanti rendering, o per meglio dire ‘Effetti Speciali’.”