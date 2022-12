Vallebona, la tombola della comunità dà il via agli eventi per le festività natalizie (Foto)

Vallebona per le festività natalizie propone un calendario ricco di eventi ed attività rivolti a tutti. “Natale a Vallebona” prenderà il via domenica prossima alle 15 con la tombola della comunità che andrà in scena nella nuova 'Salabande'.

"La tombola oramai è un appuntamento classico che nasce con l’intento di invitare i cosiddetti ‘saggi del paese‘, ovvero quelli che hanno compiuto 80 anni, e i nuovi nati. In realtà ora l’abbiamo aperta a tutti" - fa sapere il vicesindaco di Vallebona Ingrid Marchot - “La tombola è un momento divertente e di condivisione. Vi saranno tante sorprese che partono dall’albo, sino ad arrivare al super premio della tombola. Il sindaco Roberta Guglielmi ha mandato personalmente gli inviti scritti ai saggi del paese”.

Gli appuntamenti proposti per passare le feste in allegria proseguiranno la sera di sabato 24 dicembre, quando “Gli amici du fogu” accenderanno nella suggestiva piazza del centro storico del paese il tradizionale “Foegu du Bambin”, che durerà fino alla Befana. Si terrà poi la santa messa della vigilia che inizierà alle 23. Domenica 25 dicembre, invece, verrà celebrata la santa messa di Natale alle 11.15. Sarà anche un’occasione per scoprire i presepi del villaggio. Lunedì 26 dicembre alle 18, invece, nell’Oratorio vi sarà il concerto di Troubar Clair mentre mercoledì 28 dicembre alle 21.15, sempre nell’Oratorio, si terrà il concerto della Banda Musicale di Vallebona.

“L’organo della chiesa di San Lorenzo è un organo Agati e ogni estate, più o meno nel periodo di San Lorenzo, da sempre il maestro Michele Croese organizza il Festival degli organi Agati. Nella nostra provincia ve ne è uno a Vallebona e uno a Perinaldo, che solitamente vengono suonati per quest’occasione ma quest’anno vogliamo dare un altro impulso a questo organo a canne che ha un suono davvero fantastico” - svela il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - “Il 1° dell’anno nuovo vogliamo dare un messaggio di speranza e di apertura, proprio come si aprono le canne quando si suona questo organo che ha un suono davvero unico. Vogliamo dare importanza e lustro a uno strumento che non ha quasi nessuno e che viene suonato divinamente dal maestro Michele Croese, professore del Conservatorio di Genova. Abbiamo chiesto dei brani conosciuti ma anche dei brani che abbiano come impronta la gioia”.

Il nuovo anno inizierà perciò con il concerto d’organo Agati che si terrà domenica 1° gennaio alle 17 nella Chiesa di San Lorenzo. Venerdì 6 gennaio verrà, invece, organizzato il primo Biketour della Befana che partirà dalla rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera. Nel pomeriggio per i più piccoli verrà proposto “Al fuoco la Befanina” e infine verrà esposta la mostra collage del gruppo fotografiaAMO nella loggia dell'Aria.