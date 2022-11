Vallebona inaugura ‘Salabande’: un centro ricreativo e culturale per i ragazzi (Foto e video)

Vallebona, oggi, ha inaugurato ‘Salabande’, un luogo in cui i ragazzi del paese potranno incontrarsi, ascoltare e fare musica, teatro, giocare e divertirsi.

La nuova sala polivalente, benedetta da don Salvatore Crisopulli, potrà perciò essere utilizzata per vari scopi. “Si potrà fare di tutto perché abbiamo studiato apposta una sala camaleontica dove i ragazzi ma anche i grandi possono ritrovarsi. Uno spazio dotato di proiettore iper tecnologico che può essere abbinato a qualsiasi dispositivo mobile per la visione di film, documentari e adatto per presentazioni, conferenze, letture e meeting. Tavolini per i più piccini per colorare e disegnare e un tavolo da ping pong per poter giocare" - spiega il sindaco Roberta Guglielmi - “Una parte di essa viene mantenuta per deposito e per le prove della banda comunale i cui elementi si riuniscono per suonare e per organizzare i concerti che accompagnano le feste e le celebrazioni religiose e civili. E' una sala versatile, calorosa e accogliente predisposta a tutto”.

Uno spazio aggregante che verrà arricchito di ulteriori dettagli e la cui funzione socio ricreativa e ludica è aperta a tutti: grandi e piccini. "Dall’ascolto e dalle proposte dei giovani cittadini del paese è nata la spinta e lo stimolo dell’amministrazione ad investire, grazie anche ad un finanziamento, nella ristrutturazione della sala polivalente e a ‘trasformarla’ in un vero e proprio centro ricreativo e culturale” - aggiunge il vicesindaco Ingrid Marchot - "La sala potrà essere usata da tutti e potrà ospitare anche eventi privati come compleanni, riunioni e corsi in modo da renderla il più possibile versatile”.

Durante l'inaugurazione si è esibita la banda musicale di Vallebona. “Da lunedì i nostri uffici si attiveranno per cercare di dare un servizio dalle 16 alle 19.30. C'è anche un progetto in azione per individuare un custode soprattutto adesso che siamo prossimi alle vacanze di Natale" - conclude il primo cittadino, Roberta Guglielmi - "Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della sala e gli architetti che sempre seguono Vallebona e che con il loro impegno, il loro studio e il loro modo di operare hanno reso questa sala davvero particolare".