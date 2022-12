Ventimiglia omaggia le due nuove stelle Michelin: il ristorante Balzi Rossi e Casa Buono (Foto e video)

Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il comune di Ventimiglia, oggi, hanno omaggiato le due nuove stelle Michelin della città di confine: il ristorante Balzi Rossi e Casa Buono. Si è infatti svolta, presso la sala consiliare del Comune, la cerimonia di consegna di un attestato di benemerenza agli chef neo stellati. E’ avvenuta alla presenza del commissario prefettizio Samuele De Lucia e delle autorità civili e militari.

"Si tratta di un bel successo per la città di Ventimiglia" - dichiara il commissario prefettizio di Ventimiglia Samuele De Lucia - "Ci siamo presi un giorno di libertà per festeggiare due eccellenze del nostro comune. Speriamo che oggi sia la prima giornata di una serie di giornate positive per tutti".

"E' una grande soddisfazione per la città perché spesso l'immagine di Ventimiglia è collegata, anche livello nazionale, ad altri eventi e invece finalmente possiamo dimostrare che questa città è una città che accoglie e dove le persone vogliono investire e ci riescono. La stella Michelin per Enrico Marmo dei Balzi Rossi e per Antonio Buono di Casa Buono è la dimostrazione che vi sono delle eccellenze a Ventimiglia" - commenta il consigliere regionale Mabel Riolfo.

"E' una bellissima cosa per Ventimiglia avere due stelle Michelin" - aggiunge il consigliere regionale Enrico Ioculano - "Sono molto felice per loro, sono due ragazzi in gamba e talentuosi ed è un onore che abbiano scelto Ventimiglia per i loro ristoranti".

"Le stelle Michelin non solo accreditano la Liguria da un punto di vista enogastronomico ma danno lustro alle nostre città" - sottolinea il consigliere regionale Veronica Russo - "Voglio ringraziare i due chef perché dietro ad una cucina c'è sicuramente un lavoro enorme sia in termini economici sia in termini di energie e di problematiche da risolvere a volte con tante rinunce per creare per le persone non solo un'offerta, che sono i piatti, ma anche un vero e proprio percorso".

"Un lustro per tutta la provincia e soprattutto per il Ponente visto che due nostre eccellenze si sono confermate con una benemerenza" - dice il consigliere regionale Chiara Cerri - "E' davvero una giornata speciale. Tantissimi auguri ai due ristoranti".

L'artista locale Enzo Iorio ha donato un'opera grafica realizzata appositamente per l'occasione, ai due chef. "Un dono voluto per una dedica a due eccellenze del nostro territorio e ben radicate nella nostra città" - dice Enzo Iorio.

“Abbiamo voluto organizzare un tributo alla storia della gastronomia di ponente" – evidenzia il segretario provinciale di Confesercenti Sergio Scibilia - "Trattandosi di un settore importante con radici antiche, con una tradizione che ha visto protagonisti molti locali già da inizio secolo. La consegna ai due chef freschi di stella Michelin da inserire nella guida dell'anno nuovo, un importante testo sacro per gli appassionati di gourmet di tutto il mondo, è un gesto simbolico per poter abbracciare e ricordare una realtà vitale per il nostro tessuto economico e per il mondo del turismo, formata da decine di 'Maestri del Cibo' e da aziende solide. Il premio è dedicato anche all'ingrediente indispensabile alla riuscita di un piatto ‘Le brigate di sala e cucina’, l'insieme di tutto il personale di cucina e di sala, sia operatori qualificati sia apprendisti, che opera nella preparazione professionale di vivande".

Casa Buono di Antonio e Valentina a Trucco, frazione di Ventimiglia, quest’anno ha infatti conquistato la stella Michelin. Un ottimo risultato per il ristorante che dal 2020 offre il meglio dei prodotti di stagione proponendo ogni giorno piatti diversi organizzati in una sola proposta di menù.

Soddisfatto anche il ristorante Balzi Rossi, guidato dall’executive chef Enrico Marmo, che propone una cucina dai sapori netti e decisi, in cui l’obiettivo primario da raggiungere è la perfezione gustativa, attraverso l’uso di pochi e selezionati ingredienti, come le erbe spontanee e il pesce, di un lavoro minimale sulla materia prima, di cotture alla fiamma e di preparazioni fatte in casa. Due sono le opzioni scritte di menu degustazione, Riviera e Liguria, alle quali si aggiunge una carta composta dagli stessi piatti, e il menu Momento, creato a sorpresa così come il percorso vini in abbinamento. Grande importanza è attribuita ai temi della leggerezza e della sostenibilità, oltre che alla tradizione del luogo, che ancora rivive nelle ricette iconiche di Giuseppina Beglia sempre in carta.