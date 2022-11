Ventimiglia, il ristorante Casa Buono a Trucco conquista la stella Michelin: "È una grande soddisfazione" (Foto)

Il ristorante Casa Buono a Trucco, frazione di Ventimiglia, conquista la stella Michelin. “E’ la prima stella, siamo felicissimi. È una grande soddisfazione per noi ma è anche una cosa molto bella per Ventimiglia e per Trucco, il paesino dove siamo, che è un paese piccolino con 200 persone. La stella vale doppia per noi” - dichiara Antonio Buono che, insieme alla moglie Valentina Florio, è il proprietario del piccolo ristorante della frazione della città di confine.

Antonio e Valentina, in corso Cuneo n. 28 a Trucco, propongono ogni giorno piatti diversi organizzati in una sola proposta di menù. “Siamo un ristorante nuovo” - spiega Antonio Buono - “E’ una casa piccolina, accogliente e familiare, dove proponiamo un menù degustazione fisso per tutti i clienti e una cucina basata sulla spesa del giorno, l’emozione del momento e l’unione tra mare, terra, vegetali e montagna. In pratica il meglio che offrono il mercato, la spesa e la giornata”.

Dal 2020, nella piccola frazione della val Roja, offrono il meglio dei prodotti di stagione. “Abbiamo aperto il locale nel 2020, un mese prima del Covid” - racconta Antonio Buono - “Abbiamo aperto il ristorante a Trucco perché mia moglie è di Ventimiglia e sua madre è di Trucco. Inoltre abitiamo lì e così abbiamo aperto il ristorante proprio davanti a casa nostra”.

“A Trucco, una piccola frazione della Val Roia, nel primo entroterra alle spalle di Ventimiglia, troverete questa inaspettata gemma della ristorazione ligure. La porta si spalanca sull'unica, piccola sala, che tuttavia sorprende per la qualità del servizio, capeggiato con squisita gentilezza dalla moglie del cuoco, aiutata da un personale di rimarchevole professionalità. Niente scelta à la carte, ci si affida al menu degustazione che lo chef elabora per i clienti, ben calibrato ed allestito a partire dai migliori prodotti che trova, di preferenza presso piccoli allevatori e produttori locali. Le proposte contengono alcuni riferimenti alle tradizioni liguri, ma sono perlopiù creative, sorprendenti e felicemente elaborate” - così si legge sulla guida Michelin.