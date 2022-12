Sanremo: cerimonia di consegna dei diplomi di Oss agli studenti dei corsi all'istituto 'Ruffini-Aicardi' (Foto)

Nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il vice-sindaco di Sanremo Costanza Pireri, membri dell’Asl 1 imperiese e dei Lions Club Matutia e Host di Sanremo e Golfo delle Torri di Riva-Santo Stefano, nonché un gruppo di docenti dell’istituto, la dottoressa Maria Grazia Blanco (dirigente Scolastico dell’iis Ruffini Aicardi), sono stati consegnati i diplomi di Oss agli studenti che, nell’anno scolastico 2021/22, oltre al Diploma dell’Istituto Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, hanno conseguito anche la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

“Abbiamo voluto ripetere l’evento dello scorso anno - evidenzia Maria Grazia Blanco per festeggiare questi giovani, ormai nostri ex studenti, che hanno concluso con successo il loro percorso di studi. Con motivazione e impegno, questi ragazzi hanno aderito anche al percorso OSS che, grazie ad una convenzione tra il nostro istituto, l’Asl 1 imperiese e il settore della formazione regionale, permette di conseguire quasi contemporaneamente al Diploma quinquiennale dell’Istituto Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, anche la qualifica di Operatore Socio Sanitario. L’iis Ruffini Aicardi, primo in provincia di Imperia, ha inserito nella sua offerta didattica questa possibilità già da alcuni anni, per rispondere alle aspettative di studenti, famiglie e mondo del lavoro e il plesso di Valle Armea si è dotato di un laboratorio con attrezzature idonee alle esercitazioni pratiche con la docenza del personale dell’Asl”.

Aggiunge la prof.ssa Francesca Notari, docente di Igiene e referente per il progetto OSS: “I riscontri positivi non mancano: i nostri diplomati che finora hanno aderito al percorso OSS, in parte sono già ben inseriti nel mondo del lavoro, altri, invece, hanno scelto di proseguire gli studi, in genere scegliendo i corsi di laurea triennali legati alle professioni sanitarie”.