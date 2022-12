La 19enne sanremese Giorgia Amerio è la prima 'Miss Equeen' italiana: sabato scorso l'incoronazione (Foto)

Giorgia Amerio, 19enne studentessa universitaria di Sanremo (facoltà di veterinaria) è stata incoronata sabato scorso come prima ‘Miss Equeen Italy’.

La bellissima 19enne matuziana ha conquistato la nuova corona nazionale all'Hotel Ristorante ‘Il Carrettino’ di Tortona, dove gli organizzatori Massimiliano Menegon ed Edoardo Corsaro, hanno organizzato un nuovo concorso per dare al mondo dell’equitazione e per la prima volta, una ‘Miss equestre’, organizzando la serata con Ilaria Parola e Margherita Gallucci.

Già nel giugno scorso si era svolta una sfilata ‘locale’, al centro ippico ‘Il Torrione’ di Tortona e, dopo diversi provini (in presenza e online) il team di Miss Equeen ha esclusivamente basato le proprie selezioni tenendo conto della corretta esposizione in lingua italiana e sulla conoscenza inerente alla cultura degli sport equestri in tutti i suoi aspetti. Proprio per questo il casting è stato fatto online per aver la totale copertura dell’intero territorio italiano.

Delle oltre 100 ragazze sottoposte al provino, 51 sono arrivate in semifinale, portando alla scelta di una aspirante miss, che rappresentasse la propria regione per poi aggiungere a quest’ultime ulteriori 6 ragazze scelte dai social, metodo con cui la sanremese Giorgia Amerio ha avuto accesso alla finale di sabato scorso.

Oltre 200 persone hanno assistito all’evento, caratterizzato, da tre sfilate. La prima in tenuta di allenamento equestre e la seconda in perfetta tenuta da gara. Non poteva mancare come terza ‘uscita’ il momento dedicato all’eleganza e alla femminilità, durante il quale le 24 finaliste hanno potuto sfoggiare i loro meravigliosi abiti da sera valorizzando cosi il connubio tra passione per l'equitazione ed eleganza.

Al termine delle tre sfilate, lo staff di Miss Equeen Italy e Beatrice Gattuso (ex finalista di Miss Italia), hanno incoronato le miss di ogni sponsor che ha accompagnato l’evento. E alla fine la bellissima 19enne matuziana, fin da piccola appassionata del mondo equestre, è stata incoronata con voto unanime della giuria.