Imperia: al via da venerdì prossimo in via Cascione i classici 'Mercatini' con la presenza di Babbo Natale

Da venerdì prossimo anche ad Imperia si potranno visitare i tradizionali ‘Mercatini di Natale’. Con l’organizzazione del comitato ‘San Maurizio’ verranno proposti in via Cascione con oggettistica, artigianato, eccellenze agroalimentari, tanti dolci e curiosità per le tavole natalizie.

Il grande Babbo Natale si presenterà su una splendida vettura cabrio d'epoca, sabato prossimo sulle note dei violini. Domenica, invece, giocando con falchi, gufi e rapaci, ascolterà la lettura delle più belle letterine con il prezioso aiuto di laboriose insegnanti.

Per l'occasione, infatti, magnifici e rari esemplari di uccelli rapaci hanno lasciato le radure dei boschi per seguire Babbo Natale e giungere in piazza Serra, dove gli amorevoli addestratori di ‘Terra di confine’, li accompagneranno in esibizioni da non perdere.

Infine, con Elfi e renne si terranno laboratori per i più piccini con Babbo Natale ‘trampoliere’ e la distribuzione di caramelle e frittelle dolci in via XX Settembre.