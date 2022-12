Bordighera: musica, animazione e shopping, il prossimo sarà un weekend di eventi in attesa del Natale

A Bordighera, da venerdì 16 dicembre un fine settimana di eventi per accompagnare grandi e piccoli verso i giorni di festa più attesi: un ricco programma di musica, animazione e shopping che saprà ripetere il successo di pubblico del lungo ponte dell'Immacolata.

Venerdì 16 dicembre

- dalle 10 alle 19 in corso Italia, il Mercatino del Gusto dedicato alle tradizioni enogastronomiche liguri… e non solo

- alle 21, all'ex Chiesa Anglicana, i Family Band Gospel Choir in concerto

Sabato 17 dicembre

- dalle 10 alle 19, in corso Italia, un nuovo appuntamento con il Mercatino del Gusto

- dalle 16.30 in centro città e dalle 17 in paese alto, Melodie nelle Vie

- dalle 17.30 alle 20, in via della Loggia 3 in paese alto, gli aiutanti di Babbo Natale accoglieranno tutti i bimbi nel suo Ufficio per scrivere insieme la letterina

Domenica 18 dicembre

- dalle 9 alle 19, il centro città si trasformerà in una grande isola pedonale per BordiChristmas, giornata dedicata allo shopping natalizio con tanto divertimento e animazione per tutta la famiglia

- alle 11, alle 15 e alle 19 in centro città e alle 17 in paese alto, i concerti di "C'è musica in piazza?" per una festa di note

- dalle 17.30 alle 20, in via della Loggia 3 in paese alto, riaprirà l'Ufficio di Babbo Natale​