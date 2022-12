Il Fermi-Polo-Montale scuola-partner del progetto di ricerca scientifica internazionale ‘A girl’s eye view' della Sapienza di Roma e dell’University of Exeter

Per l’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, una nuova avventura è alle porte: per la prima volta, un gruppo selezionato di allieve parteciperà ad un progetto di ricerca accademica internazionale, finanziato dall’Arts and Humanities Research Council (AHRC), organo che promuove e finanzia la ricerca scientifica nel campo delle arti e delle scienze umane nel Regno Unito. Partner e capofila del progetto sono infatti l’University of Exeter (Regno Unito) e Sapienza Università di Roma, rispettivamente rappresentate dalle Professoresse Danielle Hipkins e Romana Andò. Referente di progetto per la scuola, la prof.ssa Ambra Saitta che, con l’aiuto dei coordinatori di classe delle allieve interessate a partecipare all’attività, selezionerà il gruppo di lavoro delle dieci studentesse rispondendo ai criteri indicati dal team di progetto: grande eterogeneità in quanto a indirizzo di studio, origine, interessi e, soprattutto, passione per l’audiovisivo e la tematica di genere.

Questo progetto di ricerca è finalizzato infatti all'analisi della rappresentazione dell'adolescenza femminile (letteralmente girlhood) nel cinema italiano, a cui verrà aggiunto un focus sulla tv e, in particolare, sulla serialità televisiva, con l’intenzione di portare lo studio di quest’ultimo, ampiamente esplorato a livello internazionale, nel campo della ricerca scientifica italiana.

Lavorando tra il Regno Unito e l’Italia con un team intergenerazionale, il progetto darà luogo a un libro in inglese e italiano, un articolo scientifico, un sito web e un database multimediale bilingue. La monografia analizzerà inizialmente la rappresentazione di genere nella stampa e sugli schermi degli anni Cinquanta, tracciando poi la storia delle rappresentazioni della fanciullezza femminile dentro e fuori il cinema e la televisione italiani, attraverso ricerche d’archivio preliminari che permetteranno inoltre di investigare come i movimenti postfemministi e femministi popolari abbiano condizionato la comunicazione contemporanea delle ragazze italiane. In questo contesto, si passerà poi ad un’analisi più dettagliata del cinema italiano contemporaneo e della televisione dell’ultimo decennio.

Il Progetto, iniziato nel 2021, si concluderà nel 2024 e si compone di più fasi. L’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia sarà coinvolto durante questo ed il prossimo anno scolastico nell’ambito della prima e della seconda fase, che vedranno le dieci studentesse partecipare a diverse attività: interviste individuali volte ad approfondire i contenuti mediatici e i modelli femminili di riferimento con cui le giovani ragazze più frequentemente si confrontano, così da raccogliere i dati utili alla stesura della monografia che sarà prodotta dal team di progetto; interviste che a loro volta le studentesse realizzeranno ad adulti di riferimento (genitori, parenti, Dirigente Scolastica, docenti), per indagare i loro ricordi relativi ai prodotti del cinema e della serialità televisiva della loro adolescenza, alla scoperta dei modelli femminili di rifermento delle passate generazioni, così da poterli porre a confronto con i propri all’interno di un dialogo davvero intergenerazionale; la visione di un lungometraggio a tematica girlhood e la produzione di un relativo video-saggio, che parteciperà ad una video-challenge tra le scuole partecipanti al progetto (otto in tutta Italia), la cui premiazione avverrà alla Sapienza Università di Roma nel mese di maggio.

Ancora una volta, dunque, l’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia conferma la sua attenzione da un lato alle tematiche di genere e dall’altro all’educazione al linguaggio audiovisivo, con l’intenzione di fornire una conoscenza più critica dei modelli di riferimento femminili che spesso, nel bene o nel male, condizionano aspirazioni e ambizioni future delle giovani adolescenti.