Sanremo: il Comune gioca d’anticipo sull’estate 2023, a bando due spiagge tra le più frequentate della zona

Mentre si contano i giorni al Natale il Comune di Sanremo gioca d’anticipo e guarda all’estate 2023. In questi giorni sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento di due spiagge tra le più frequentate della zona: i Tre Ponti e Bussana Ponente. Due punti di riferimento per l’estate sanremese tra chi rimane in zona centrale e chi, invece, preferisce gli spazi più ampi.

La vera novità arriva da Bussana. L’amministrazione, infatti, ha inserito nel bando anche la creazione di un’area dedicata ai cani che andrà così ad aggiungersi a quella già esistente sul lungomare Italo Calvino.

Dopo l’ok della giunta ora si attende solo la pubblicazione del bando. Un cambio di rotta rispetto agli anni passati quando troppo spesso si era arrivati ai bandi in primavera inoltrata con ovvie (e comprensibili) lamentele da parte dei gestori.