Sanremo: dopo le polemiche su Luxuria i Papaboys al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023

Nel corso del Sanremo Cristian Music - Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, https://www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it/ che si terrà dal 9 all' 11 febbraio 2023, nello Storico Teatro del Palazzo dell’Antico Ospedale di Sanremo, si è voluto attribuire, quest’anno, uno spazio rilevante e di spessore all’arte, accostandola alla musica e alla canzone Cristiana.

Verrà assegnato, quale premio speciale, il Premio Papaboys Sanremo Cristian Music Festival 2023: si tratta di un dipinto, destinato a destare interesse e curiosità, per originalità e qualità di esecuzione, della famosa artista ucraina Natali Ferrary, residente a Napoli da molti anni. Il premio verrà consegnato nelle mani del vincitore dal critico d’arte Giuseppe Ussani d’Escobar, in rappresentanza dell’Associazione Papaboys, che, in questo modo, vuole testimoniare la sua vicinanza al noto Sanremo Cristian Music Festival, ideato dal Cantautore Fabrizio Venturi, nonché suo Direttore artistico, e al mondo giovanile e creativo Cristiano, che sente l’esigenza di esprimere per il tramite dell’arte i propri sogni e ideali nel mondo cattolico, che è in continua evoluzione e cambiamento.