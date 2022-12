Sanremo: 'I concerti di Mozart per fiati' a Villa Nobel con l’Orchestra Sinfonica e i solisti dell’Orchestra Santa Cecilia di Roma

Una nuova serata di musica e di solidarietà aspetta il pubblico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, questa sera alle 21 presso l’elegantissima Serra La Fenice di Villa Nobel.

Il concerto diretto dal M° Francesco Di Rosa vedrà la partecipazione dei solisti dell’Orchestra S.Cecilia di Roma, Andrea Oliva (flauto), Francesco Di Rosa (oboe) Andrea Zucco (fagotto), Francesco Mattioli (corno). Il programma, interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, prevede:

– Concerto n. 4 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra, K 495

– Concerto n. 1 in si bemolle maggiore per fagotto, K 191

– Concerto per oboe “Ferlendis” in do maggiore, K6 271k

– Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per fiati e orchestra,K6 297B

Si tratta di concerti che Wolfgang Amadeus Mozart scrisse per i principali strumenti a fiato dell’epoca. Mentre violini, viole, violoncelli, contrabbassi erano pressappoco identici a quelli di oggi, gli strumenti a fiato, specialmente il corno e il clarinetto, erano diversi dai corrispondenti strumenti attuali. Le possibilità tecniche erano più limitate e i passaggi di agilità necessariamente più contenuti. Ciò non impedì al geniale compositore di sfruttare al massimo le risorse e le peculiarità timbriche di strumenti ai quali, proprio alle fine del XVIII secolo, cominciavano ad essere dedicate splendide pagine concertistiche.

Il concerto fa parte del progetto “Armonie con la Sinfonica” a sostegno delle associazioni attive sul territorio. Il 50% del ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Effetto Farfalla a favore dell’importante “Progetto Centro Aggregazione Giovanile Diffuso”.

La raccolta sarà sostenuta da Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Sanremo Host, Arma e Taggia, Rotary Club Sanremo, Fidapa Sanremo, Panathlon Club Imperia-Sanremo, Soroptimist International Club di Sanremo.