Ventimiglia: per l'iniziativa ‘A Proposito di Scienza', liceo Aprosio da ‘tutto esaurito’

Il primo ‘porte aperte’ al liceo Aprosio è stato un grande successo.

L'iniziativa A Proposito di Scienza, organizzata dai dipartimenti di Matematica e Fisica, Scienze e Filosofia del Liceo Aprosio di Ventimiglia ha fatto registrare una grande partecipazione grazie ad un ricco programma di attività, laboratori, esperimenti scientifici.

"Centinaia i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie - si spiega nel comunicato - che sono stati guidati dagli studenti dell’Aprosio nell’affascinante mondo della scienza.

All’interno dell’Istituto sono stati proposti laboratori di astronomia, biologia, anatomia e chimica, passando per la matematica e la filosofia. Non sono mancate rappresentazioni teatrali con alcuni liceali che hanno portato in scena scienziati e personaggi illustri del mondo della scienza

In programma anche attività ludiche. I partecipanti si sono cimentati in un Escape game matematico, nei classici giochi matematici ed in alcune esperienze di ingegneria applicata ai giochi con le automobiline".