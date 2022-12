Pista ciclopedonale a Ventimiglia: procedimento per l’affidamento dei lavori nel tratto via Tacito-via Dante, costerà 3,5 milioni (Foto)

E' stato avviato il procedimento per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale e passeggiata a sbalzo nel tratto tra via Tacito e via Dante a Ventimiglia, nell'ambito del progetto “EDUMob” per la programmazione “Alcotra Italia-Francia 2014-2020”.

Dopo l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, ora parte l'affidamento per una spesa di 3.537.000,00 euro, quasi il doppio del previsto ai tempi della progettazione. Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta quello del massimo ribasso sull’elenco prezzi e di impegnare 1.500.000,00 euro per il progetto e 2.037.000,00 euro per gli 'Interventi sui beni demaniali e patrimoniali'

"L'area di progetto insiste su proprietà pubbliche e la destinazione d'uso è definita, secondo il Piano Urbanistico vigente e la volontà dell'amministrazione, come area adibita a funzioni di connessione leggera attraverso la presenza della passeggiata a mare e la pista ciclabile. La nuova ciclabile sarà completamente affacciata sul mare. Il progetto intende, in questa fase, non solo realizzare un percorso, ma un luogo dedito ad attività di formazione sportiva, culturale e ambientale, dove il contatto con la natura e gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, potrà consentire di rafforzare la coscienza civile e civica. Le potenzialità dell'intervento dovute al mantenimento dei posti auto presenti, alla realizzazione della pista ciclabile e ad una nuova passeggiata, unite agli interventi di riqualificazione del muro di contenimento della passeggiata possono portare ad un oggettivo miglioramento delle condizioni socio-economiche della città di Ventimiglia basandosi sullo sviluppo sostenibile di tipo turistico" - si legge nella relazione generale - "L'intervento prevede la traslazione a valle della attuale passeggiata, in continuità con il tratto tra via Lamboglia e via Tacito, affinché sul sedime dell'esistente possa essere realizzata la pista ciclabile mantenendo inalterata la viabilità ordinaria ed i posti auto esistenti. Il progetto, in continuità con il progetto preliminare, prevede lo spostamento, tra gli stalli di parcheggio, delle palme con la creazione di una aiuola delimitata da una bordura in pietra di travertino come l'esistente bordura della passeggiata. La pavimentazione della pista ciclabile verrà realizzata in materiale bituminoso colorato adatto alla percorribilità con ruote e la sua delimitazione a monte avverrà con paletti e catenelle per motivi di sicurezza. Vi sarà anche la realizzazione di un divisorio attrezzato a valle della pista ciclabile e la realizzazione della passeggiata pedonale a sbalzo, con finitura in legno o eco-legno, sull'arenile attestandosi su una struttura inserita sotto l'attuale passeggiata. Relativamente alla struttura di sostegno della passeggiata a sbalzo si prevedono e di realizzare delle coppie di pali collegati tra loro con una trave (ortogonale alla pista ciclabile) sulla quale sarà innestato un impalcato in ferro. Lo sbalzo creerà la passeggiata pedonale. Al fianco della nuova passeggiata, in luogo dell'attuale, sarà realizzata la pista ciclabile e sarà delimitata da elementi di sicurezza, paesaggisticamente gradevoli e qualificanti. I parcheggi a raso mantenuti saranno frammezzati da aiuole contenenti le palme esistenti sulla passeggiata. Le lavorazioni ridefiniranno il verde urbano, l'arredo urbano, l'illuminazione e la dotazione impiantistica. In particolare non si prevedono interferenze delle reti sotterranee che dovranno unicamente essere adeguate. Le attività commerciali esistenti e lo stabilimento balneare libero attrezzato continueranno a poter svolgere la propria attività. Un ulteriore aspetto, d'importanza rilevante, riguarda l'accessibilità delle infrastrutture, pista ciclabile, passeggiata pedonale e spiaggia che si avvantaggiano dell'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti. Un ulteriore aspetto per la sicurezza e la messa a norma dell'intervento, sarà quello di adeguare le quote del parapetto di protezione della passeggiata verso il mare ad una altezza non inferiore a 1,10m".

Nuovo passo in avanti, perciò, verso la realizzazione dell’ambizioso progetto della Ciclovia Tirrenica, una pista ciclabile di circa 1.200 chilometri che collegherà Liguria, Toscana e Lazio.