Da Ventimiglia a Roma sulle due ruote, approvato il progetto definitivo della ciclopedonale nel tratto via Tacito – via Dante

Da Ventimiglia a Roma sulle due ruote: approvato il progetto definitivo-esecutivo della pista ciclopedonale a sbalzo nel tratto via Tacito-via Dante.

Il commissario straordinario Samuele De Lucia ha infatti deliberato "di approvare il progetto esecutivo della pista ciclopedonale passeggiata a sbalzo tratto via Tacito – via Dante nel comune di Ventimiglia, acquisito al protocollo al n. 37035/2022, relativo il cui progetto comporta una spesa di 3.537.000,00 euro; di dare atto che l’opera è inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-24 ed annuale 2022 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 25/10/2021; di dare inoltre atto che gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Tecnica - LLPP del comune di Ventimiglia nonché all’archivio informatico del protocollo dell’ente ed accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di dare mandato all’area tecnica di procedere con gli atti conseguenti finalizzati all’esecuzione dell’opera in ragione delle tempistiche previste dal progetto 'Educazione alla mobilità sostenibile 2 – EDUmob2' sul IV bando del Programma Transfrontaliero Interreg V-A - Francia - Italia Alcotra”. Stante l’urgenza di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori al fine di non perdere il finanziamento EDUMOB 2, visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il commissario straordinario ha deliberato inoltre immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Un passo in avanti, perciò, verso la realizzazione dell’ambizioso progetto della Ciclovia Tirrenica, una pista ciclabile di circa 1.200 chilometri che collegherà Liguria, Toscana e Lazio.