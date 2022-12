Luxuria al Cristian Music Festival di Sanremo, il 'caso' arriva a Le Iene: la Diocesi sceglie il silenzio

"Sono dispiaciuta era una cosa che pensavo fosse utile per la comunità, per una nuova Chiesa, quella auspicata da Papa Francesco dove si aprono le porte per far entrare la gente e non per farla uscire".

Sono le parole che ha pronunciato Vladimir Luxuria al microfono de Le Iene sul caso che vede anteposti il Cristian Music Festival e la Diocesi di Ventimiglia Sanremo. Nella puntata andata in onda ieri sera nella popolare trasmissione televisiva di Italia 1, in un servizio di Gaston Zama, si è parlato della partecipazione dell'ex parlamentare e personaggio del mondo dello spettacolo come ospite nella rassegna del direttore artistico Fabrizio Venturi e delle polemiche nate subito dopo.

Nei giorni scorsi la Diocesi ha rilasciato una nota con la quale informava che l'unica manifestazione sostenuta è Jubilmusic (che si svolge a novembre ndr), senza mai citare il nome di Luxuria. Lei, ha espresso rammarico e perplessità sulla tempistica intercorsa tra l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Venturi e la comunicazione della Diocesi. "Quando ho capito che si sarebbe alzato un polverone ho preferito fare un passo indietro" - ha spiegato.

Luxuria era stata chiamata per parlare del suo riavvicinamento alla fede cristiana dopo la conoscenza di Don Andrea Gallo. "Non vivo di rancore mi sarebbe piaciuto conoscere il Vescovo e magari averlo ospite al Festival. Lui lo scorso anno c'è stato. Se lui deciderà di dare una spiegazione bontà sua, cosa che ancora non ha fatto" -ha detto Luxuria.

Le Iene hanno cercato di parlare anche con il Vescovo, Mons. Antonio Suetta e poi con don Alessandro Ghersi quale curatore del Jubilmusic. Mons. Suetta ha preferito non rilasciare alcuna intervista neanche stamani all'indomani del servizio andato in onda. Don Ghersi, raggiunto al telefono da Zama, sulla questione delle polemiche per il mancato patrocinio si è limitato a dire: "Il comunicato dice che la diocesi organizza il Jubilmusic e non collabora con altre manifestazioni. Le vicinanze di tempo possono succedere ma l'organizzatore (Venturi ndr) sapeva benissimo che non avrebbe ricevuto il patrocinio. Era tutto già chiaro precedentemente"