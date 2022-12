Sanremo: da giovedì a Coldirodi l'esposizione dei presepi artigianali e delle immagini natalizie in paese

Dall'8 dicembre Coldirodi di Sanremo, vivrà la magia del Natale con i presepi artigianali e l'esposizione di immagini a tema. Si tratta di una iniziativa organizzata dalla Parrocchia di San Sebastiano in collaborazione con la Famija Culantina, nell'ambito dell'evento "Sulla via dei Re Magi".

Le immagini saranno collocate in via Umberto e via Rambaldi, mentre le rappresentazioni della natività si troveranno in piazza San Sebastiano nella Chiesa e nell'Oratorio ed in via Costa. L'inaugurazione si terrà giovedì, Festa dell'Immacolata, con l'esposizione dei presepi a partire dalle 10.

Questi gli orari per poter vedere i presepi: dall'8 all'11 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, dalle 10 alle 18; dal 18 al 26 dicembre, tutto il giorno. L'esposizione terminerà nel giorno dell'Epifania.

"Si rinnova l'augurio per un Santo Natale del Signore ricco di amore e pace. - sottolineano dalla Parrocchia - Questo piccolo segno vuole rinnovare in ciascuno la consapevolezza che la presenza di Gesù dona Speranza a tutti coloro che lo attendono con cuore sincero! Tanti auguri di buon Santo Natale".