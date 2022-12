Il polittico del Brea è tornato a Montalto: domenica la presentazione del restauro con il progetto Restituzioni

Domenica, a Montalto Carpasio sarà presentato il restauro del Polittico di San Giorgio di Ludovico Brea (1516). L'importante opera d'arte è stata al centro di un lungo restauro reso possibile con il progetto Restituzioni. Si tratta di una campagna di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, giunta alla 19ª edizione e finanziata da Intesa San Paolo in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Dopo esser stata restaurata dallo studio di Riccardo Bonifacio a Sanremo, il Polittico, da maggio a settembre, è stato esposto a Napoli insieme ad oltre 200 manufatti provenienti da tutta Italia legati a questo progetto. Si è trattato di un intervento lungo e complesso che aveva visto impegnato anche Alfonso Sista, storico dell'arte e già responsabile per la Soprintendenza, per le province di Imperia e Savona.

"Il polittico - ricorda Sista - a tempera su tavola con carpenteria in oro, raffigura nel pannello centrale San Giorgio a cavallo mentre trafigge il drago con la lancia, sul lato destro le figure di San Pietro e San Sebastiano mentre a sinistra sono rappresentati i Santi Giovanni Battista e Nicola. Nel registro superiore altre figure sacre: al centro la Vergine con il Bambino con a sinistra i Santi Michele e Lucia e sul lato opposto i Santi Bernardo e Caterina d'Alessandria. Nella predella sono raffigurate scene della vita di San Giorgio così come raccontate da Jacopo da Varagine, tra il 1260 e il 1298, nella Legenda Aurea".

I lavori hanno portato alla pulitura degli strati pittorici, si sono potute recuperare le cromie e consolidare la struttura. L'obiettivo riportare il polittico all'aspetto più vicino possibile a quello che aveva in origine. Inoltre è stato recuperato il revers, ovvero il piano di copertura della sommità, impiegato come base d'appoggio e ora riportato nella posizione originaria. Un passaggio, quest'ultimo che ha riportato alla luce una scritta che indica la data di realizzazione dell'opera, 14 novembre 1516 e il nome dei committenti, '...l’opera fu fatta eseguire dal fiero Comune di Montalto in onore della Vergine Maria e di San Giorgio Martire al tempo dei massari e sindaci Giacomo Rodi, Giorgio Ammirati e Nicolao Bestagno'.