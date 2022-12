A Vallecrosia lo scrittore e poeta milanese Fabio Clerici presenta “Ogni abuso sarà punito” (Foto)

Venerdì alle 16.30, nella sala polivalente, a Vallecrosia si terrà la presentazione del libro di Fabio Clerici: “Ogni abuso sarà punito”. L’evento, che rientra nel programma delle manifestazioni pensate per il periodo natalizio, è organizzato dall’associazione culturale Il Ponte.

“Un evento unico, sulla scia degli appuntamenti organizzati in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne avremo la possibilità di incontrare lo scrittore e poeta milanese Fabio Clerici che ci parlerà del suo libro” - fa sapere il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale e Cultura di Vallecrosia Marilena Piardi - “Nel corso della pandemia la convivenza forzata ha connotato un aumento esponenziale di violenze domestiche. La recente invasione Russa in Ucraina come in tutti gli altri eventi bellici ha evidenziato soprusi e violenze nei confronti delle fasce più deboli, in particolare donne e bambini. Fabio Clerici, scrittore, poeta e autore del libro 'Ogni abuso sarà punito’, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni, propone una silloge poetica che trae la sua essenza da fatti realmente accaduti, interviste a donne abusate e cruenti fatti di cronaca, anche trattati dall'autore dal punto di vista professionale, dove la trasformazione da violenta realtà a versi poetici, rende la narrazione emotiva e nello stesso tempo la indirizza alla comunicazione metaforica del verso poetico. Storie di donne, bambine maltrattate e vessate, abusi giornalieri su persone, animali e ambiente che non conoscono razza, religione e ceto sociale. Ritengo che la conoscenza e la conseguente presa d'atto sia utile a tenere sempre viva l'attenzione sul problema”.

Fabio Clerici è nato a Milano negli anni Sessanta. Ha iniziato a comporre le prime liriche in età adolescenziale, periodo in cui si avvicina ai grandi temi esistenziali. Dal 2006 ha pubblicato cinque libri, tre di poesia e due di narrativa, che affrontano, con differenti punti di vista, tematiche sociali e di denuncia. La poesia viene veicolata a tinte forti e senza orpelli stilistici, un messaggio che punta dritto al cuore e parla alla parte emotiva. La narrativa si compone di racconti brevi e vive del quotidiano, raccontato talvolta in modo favolistico per meglio impattare nelle trame del vissuto. Numerosi sono i piazzamenti favorevoli di Fabio Clerici a concorsi letterari nazionali ed internazionali con singoli componimenti o con i libri editi. L'autore collabora altresì alla diffusione della parola scritta in ambito carcerario e scolastico con interventi e seminari. Può vantare inoltre numerose partecipazioni ad associazioni ed accademie culturali e sovente partecipa ad incontri e dibattiti sui media locali e nazionali. Lo scrittore ama contaminare l’arte letteraria con altre forme creative, quali la pittura e la musica, ciò si evidenzia nelle collaborazioni che ha posto in essere nel corso degli anni e che spesso ne vedono la realizzazione in eventi teatrali da lui organizzati.