Giovedì Leonardo Manera ospite al Casinò di Sanremo con il suo “Homo Modernus”

Dopo Maurizio Lastrico, Enrico Ruggeri, Andrea Paris, Luca Bono, Jerry Calà, Nouveau Cirque, i Paipers, Fausto Leali, Edoardo Bennato il calendario 2022 chiude in bellezza con l’umorismo graffiante ed ironico, dolce e coinvolgente di Leonardo Manera.

Comicità d’autore per completare l’accattivante programma che il Casinò ha voluto proporre per i suoi clienti, per i residenti e per i tanti turisti che hanno affollato le strutture ricettive sanremesi e che ora si apprestano a trascorrere in Riviera le vacanze natalizie.

La ricorrenza di Sant’Ambrogio, l’8 dicembre, starter delle festività natalizie, non poteva essere festeggiata in modo più scanzonato e allegro. Leonardo Manera presenta al pubblico del Roof Garden “Homo Modernus” spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere, con la divertita e talvolta profonda analisi di tutti i cambiamenti che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. Lo spettacolo è sold out.



“ Homo Modernus ” di e con Leonardo Manera

In questo spettacolo Leonardo Manera prova a vivere e descrivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro, più o meno gratificante. Momenti nei quali sono racchiusi tutti i cambiamenti che accompagnano le nostre vite. Cambiamenti inevitabili, ma talvolta complicati da gestire. Finché, giunta la sera, al termine di una giornata tipo, è inevitabile chiedersi: c’è ancora, per noi insoddisfatti uomini d’oggi, un motivo per sorridere alla vita?

Leonardo Manera attraversa allora la città, ma è una città diversa da quelle consuete. E’ una città dove anche le nuove vie e piazze sono simboliche dei tempi in cui viviamo: “Piazza Social”, “Via Influencer”, “Via della Scuola Vuota”, per arrivare, infine, in “Piazza della Paura”, a interrogarsi sugli elementi che danno ancora un senso alla vita. Uno spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere, con la divertita e talvolta profonda analisi di tutti i cambiamenti che quotidianamente ci troviamo ad affrontare.

Giovedì 8 dicembre, ore 20.30

Leonardo Manera, nome d’arte di Leonardo Bonetti, nasce a Milano il 20 aprile 1967. E’ da 35 anni un professionista dello spettacolo, attore, comico, conduttore, scrittore ed autore, conduttore radiofonico, ha costruito una carriera dove “non solo Zelig” significa un lungo elenco di partecipazioni a teatro, al cinema in televisioni.

BIOGRAFIA

Protagonista di programmi tv come Paperissima, Quelli che il calcio, Ciro e Belli dentro, è sicuramente uno dei comici storici di Zelig e, dal 2013, anche di Colorado.

Trai suoi personaggi celebri va ricordato il ventriloquo Vasco a cui hanno causato "una lesione alla retina", il mimo Mimmo, il depresso monocorde che invia "Un saluto festoso a tutti", l'alienato che ripete ossessivamente "Adriana ... Adriana" o Piter, parodia del ragazzo della provincia bresciana e Petrektek, insieme a Claudia Penoni nella parodia del cinema polacco. Fino ad arrivare ai più recenti Batista, imprenditore del Nord Est trasferitosi sull’isola di Samoa per produrre o Alfio il tassista o Sprecacenere Donato e le sue lettere d'amore.

Dal luglio 2014 conduce su Radio24 "Platone, la caverna dell'informazione", insieme ad Alessandro Milan. Sempre con lui, dal settembre 2017 conduce "Funamboli" e nel 2018 "Uno, nessuno, 100Milan".

Sensibile anche al sociale, dal settembre 2015 è testimonial ufficiale dell'associazione di volontariato dei City Angels.

Nel 2016 mette in scena il suo spettacolo teatrale Il Primo Amore, trasloco sentimentale di un padre comico,separato che viene applaudito in numerosi teatri del Nord Italia.

Nel 2019 è tra i protagonisti del COMEDY CENTRAL TOUR, il programma comico-itinerante di Comedy Central.

Dal 2018: UNO, NESSUNO, 100MILAN, su Radio24 con Alessandro Milani.

