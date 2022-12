Cibo e salute: le ricette dello show cooking della foodblogger Raffaella Fenoglio alla settimana della salute organizzata dalla ASL 1 I’M SALUTE

Un pubblico numeroso ha seguito lo show cooking dal tema Gusto e Benessere in cucina della foodblogger Raffaella Fenoglio con la Dott.ssa Stefania Demontis Responsabile Nutrizione Territoriale e DCA, la nutrizionista Elsa Sferrazzo e la dietista Maria Rattazzi.

Molti gli intervenuti, attirati dall’argomento sempre più di attualità e dalla possibilità di toccare con mano, e con il palato, alcune materie prime stagionali del territorio impiegate in ricette semplici. La stagionalità degli ingredienti e l’attenzione ai prodotti coltivati nelle nostre vallate sono la chiave, come più volte ribadito dalla dietista Rattazzi, per una sana alimentazione ricca e variata.

Tra i prodotti utilizzati nel cooking show hanno spiccato la toma brigasca, il miele della Val Bormida, le olive e l’olio taggiasco, la cipolla egiziana, il pane di Triora. Molti gli accenni ad altre eccellenze del territorio quali l’aglio di Vessalico, i fagioli di Pigna e di Conio, il formaggio delle caprette di Pigna, la Salsiccia di Ceriana, il pesce azzurro.

Ecco alcune delle ricette presentate:

1)Insalata cannellini e baccalà

Cannellini cotti a vapore o per bollitura

Baccalà cotto in padella qualche minuto con un filo d’acqua e aromi – sbriciolato con le mani

Zucca cotta a vapore o al forno – a pezzetti

Olive taggiasche denocciolate

Cipolla egiziana tagliata a pezzettini

Olio

Preparare una ciotola con gli ingredienti in elenco in proporzione variabile a secondo dei gusti e delle esigenze di ognuno. Condire con olio oliva. Consumare tiepida o temperatura ambiente. Non salare.

2) Insalata frutta e verdura + toma

Orzo cotto a vapore o per bollitura

Indivia lavata e mondata delle foglie rovinate – tagliata a pezzetti

Mela lavata sbucciata o con la buccia se BIO – tagliata a pezzetti

Toma brigasca – tagliata a cubetti

Noci

Acciughe sottolio

Olio

Preparare una ciotola con gli ingredienti in elenco in proporzione variabile in base ai gusti e alle esigenze personali. Condire con olio oliva. Consumare tiepida o temperatura ambiente. Salare, se piace.

3) Insalata gustosa invernale

Farro cotto a vapore o per bollitura

Uova strapazzate leggermente salate

Cavolfiore cotto a vapore – diviso a ciuffetti

Pomodori secchi a striscioline

Carciofini a fettine

Olio

Preparare una ciotola con gli ingredienti in elenco in proporzione variabile in base ai gusti personali. Condire con olio oliva. Consumare tiepida o temperatura ambiente. Salare, se piace.

4) Zuppa Zemin

500 g Ceci cotti – peso da cotti

200 ml Polpa pomodoro

50 g Funghi ammollati e tagliati a listarelle

200 g Bietole in foglie, spezzettate con le mani

Soffritto di cipolle, carote, sedano e aghi di rosmarino

Aglio – uno spicchio

Rosmarino, un rametto

Sale

Pepe

Olio

1 litro d’acqua tiepida

Crostini di pane di Triora

Formaggio grana grattugiato

In una padella ampia fate soffriggere con un filo d’olio l’aglio e il trito di cipolla, carote, sedano e aghi di rosmarino. Unite la polpa di pomodoro e lasciate cuocere alcuni minuti. Aggiungete le bietole, i funghi, i ceci, il rametto di rosmarino. Salate e pepate. Una volta che gli ingredienti si sono insaporiti unite l’acqua e lasciate cuocere mezz’ora unendo altra acqua se occorre. Deve rimanere un po’ liquida.

Servite con i crostini di pane di Triora, una spolverata di parmigiano e un filo d’olio.

In alternativa ai crostini potete buttare un pugno di pasta nella zuppa quando unite l’acqua tiepida.

5) Dolce ma non troppo

Pane Triora

Ricotta di pecora

Miele millefiori

Noci

Fichi secchi morbidi

Sulla piastra scaldate qualche fetta di pane di Triora. Spalmateci sopra abbondante ricotta. Aiutati dall’apposito cucchiaio versate del miele millefiori e appoggiate sulla fetta dei gherigli di noce e delle fettine di fichi secchi.