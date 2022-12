Coronavirus: oggi moltissimi tamponi ma nuovi casi simili a quelli di ieri, crescono ancora i ricoverati

Lieve calo quest’oggi nel numero dei nuovi casi di Covid, anche se sono moltissimi i tamponi rispetto alla giornata di ieri. Sono stati 1.142 i nuovi contagiati in Liguria e, di questi 145 in provincia di Imperia, 147 nel savonese, 641 a Genova e 209 a La Spezia.

Sono stati fatti tamponi eseguiti: 11.678, dei quali 1.622 molecolari e 10.056 antigenici rapidi, con il tasso di positività all’11,35%. Cresce ancora, a livello regionale, il numero dei pazienti ricoverati, 473 (+8) e di questi sono 12 (+4) in terapia intensiva. In aumento anche in Asl 1 Imperiese, ovvero 50 ricoverati (+5) mentre rimangono 4 in terapia intensiva.

Oggi si registra un morto in regione, ad Albenga. Crescono ancora le persone in isolamento domiciliare: 10.540, ovvero 359 più di ieri.

Sotto il bollettino odierno