Diano Marina: al Nido d’Infanzia G. Canepa, un laboratorio genitori/bimbi/educatrici in vista del Natale 2022

Si è svolto stamattina al Nido d’Infanzia G. Canepa di Diano Marina il laboratorio genitori/bimbi/educatrici in vista del natale 2022.

“Dopo la ‘pausa’ Covid – spiegano dalla Cooperativa Diana che gestisce il nido -, finalmente si è tornati a respirare un clima di normalità. Il nostro Nido ha riaperto e riabbracciato le famiglie che entusiaste, nonostante la giornata piovosa, hanno affollato il salone grande della struttura di Corso Roma a Diano Marina. In un clima festoso e vivace, mamme, papà e bimbi coordinati dall’eccellente personale della Cooperativa Diana, hanno realizzato addobbi natalizi utilizzando esclusivamente oggetti di recupero. Questi addobbi saranno poi utilizzati per allestire l’albero di natale che verrà posto in piazza del Comune. Nelle immagini che seguono, si intravedono i genitori che, concentrati ed emozionati, realizzano opere insieme ai veri protagonisti: i bimbi. La tematica scelta per questo Natale è il colore. Ogni genitore ha dato libero sfogo alla propria creatività realizzando manufatti e colorandoli utilizzando tecniche differenti. La vera magia però è stata vedere i genitori 'lavorare e creare' in un ambiente differente a misura bimbo. Sedersi su seggiole e appoggiarsi su tavoli alti 60 centimetri circa è stato davvero unico. Allo stesso tempo, curioso è stato vedere l’ambiente educativo dove interagiscono per metà giornata i piccoli principi. La struttura, gli arredi e gli spazi sono allestiti con cura dal Comune di Diano Marina che è sempre attenta alle necessità organizzative dei bambini. La mattinata si è conclusa con la merenda offerta dalle Educatrici della Cooperativa Diana coordinati dalla Dott.ssa Sara Bombara che con sapienza, saggezza e professionalità rappresenta un gruppo di lavoro di primissimo livello”.