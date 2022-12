Diano Marina, ‘Natale a Palazzo del Parco’, il calendario degli eventi natalizi del Museo Civico del Lucus Bormani

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, il Museo Civico del Lucus Bormani ha preparato un calendario ricco di eventi e proposte didattiche.

Si comincia giovedì 8 dicembre con "L'Immacolata al Museo", quando il Museo effettuerà un'apertura straordinaria dalle 10 alle 16 con biglietto ad ingresso ridotto.

A seguire, sabato 10 dicembre alle ore 10, avrà luogo la speciale visita guidata alla scoperta dell'antico Lucus Bormani posto "a 553 miglia da Roma", che permetterà di scoprire la lunga storia del Golfo di Diana attraverso i tanti reperti di epoca preromana e romana esposti nelle sale del Museo.

Si prosegue con gli "Auguri a Palazzo del Parco", che si svolgeranno giovedì 15 dicembre alle ore 17, con un concerto degli allievi della "Piccola Orchestra San Giorgio" di Cervo, diretta dal Maestro Vincenzo Malacarne, cui seguirà un brindisi per lo scambio degli auguri.

In vista di Capodanno, giovedì 29 dicembre alle ore 15:30, il Museo aprirà le porta ai ragazzi e alle loro famiglie per il laboratorio didattico "Giochiamo con la Storia!", che attraverso ricostruzioni di oggetti di epoca romana, permetterà di sperimentare in prima persona i giochi ed i passatempi con cui adulti e bambini trascorrevano il tempo nell'antica Roma.

Con l'arrivo dell'Epifania, il Museo concluderà la stagione natalizia sabato 7 gennaio alle ore 15 con una giornata dedicata all'iniziativa "Extra Omnes": una suggestiva visita guidata alla riscoperta dei principali luoghi chiave e monumenti storico-artistici del centro di Diano Marina.

A partire da giovedì 8 dicembre sino a giovedì 10 gennaio, sarà possibile partecipare a "Facciamo l'albero insieme a Palazzo del Parco", un'iniziativa nata per invitare tutti i cittadini ed i turisti, i visitatori del Museo e della Biblioteca Civica ad addobbare insieme allo staff del Museo l'albero natalizio che verrà montato nell'atrio di Palazzo del Parco.

Tutte le attività sono organizzate in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e dallo staff dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per i laboratori e le visite guidate è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.