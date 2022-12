Bordighera: relatori e psicologi dell'Accademia del Tempo ospiti del Lions Club Otto Luoghi

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha ospitato, venerdì scorso a Villa Nobel, come relatori gli psicologi dell'Accademia del Tempo, fondata nel 2019 con l'intento di proporre esperienze psicologiche mirate ad aiutare a decidere il proprio futuro offrendo strategie per vivere meglio il proprio tempo.

Nel programma dell'anno sociale il Presidente Fabrizio Condrò affronta tematiche riguardanti i ragazzi e le famiglie, in particolar modo in questa occasione è stato trattato il tema del tempo nel rapporto tra genitori e figli rispondendo all'antica domanda ‘Ma che cos è il tempo?’. Molti personaggi del passato, filosofi, si sono cimentati nella definizione del ‘tempo’ perchè la problematicità della nozione dello stesso esercita un fascino irresistibile su chiunque; in effetti, se nessuno ce lo chiede, noi sappiamo cos'è il tempo, però spesso ci si limita ad associarlo al concetto di durata e con essa, a quello dell'ineluttabilità di un inizio e di una fine, ma se dobbiamo, spiegarlo, emergono difficoltà.

Nel corso della serata la Dott.ssa Gottardi, la Dott.ssa Moretti ed il Dott. Donzelli hanno approfondito il tema ed hanno fornito elementi di riflessione e di analisi perchè come diceva Seneca il ‘tempo è veramente l'unica cosa che ci appartiene’. Al termine della serata ognuno ha portato via con sé la personale percezione del tempo, con la consapevolezza che quando si sta bene insieme il tempo vola, ed è per questo che bisogna imparare a coglierne e apprezzarne il valore. Un grazie sentito ai relatori ai gentili ospiti a Gianmaria Leto di Villa Nobel per la disponibilità e accoglienza.