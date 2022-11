Pornassio: sabato in frazione Ottano 'Il sabato del villaggio' con il Dottor Riccardo Pampanaro

Sabato prossimo alle 17 si terrà, nella sala polivalente di Ottano a Pornassio e nell'ambito dell'iniziativa di Accademia Kronos, ‘Il sabato del villaggio’, un incontro con la cittadinanza sul tema ‘Aspettando il veterinarioì.

Relatore sarà il Dott. Riccardo Pampararo che oltre ad essere un ottimo veterinario è anche conosciuto per essere un provetto chitarrista classico. Verrà spiegato agli intervenuti come procedere nei casi dei più comuni infortuni occorsi ai nostri amici animali in attesa dell'intervento del veterinario. Verranno trattati argomenti quali il morso di una vipera, fratture, emorragie, punture di insetti ecc.

Questo sarà l'ultimo degli incontri dell'anno organizzati da Accademia Kronos del ponente ligure, in attesa della programmazione di altre iniziative per il 2023.