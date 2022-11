Sanremo: grande successo di partecipanti per il 'Memorial Pavan', domenica scorsa la premiazione (Foto)

Si è conclusa domenica la nona edizione del concorso fotografico nazionale ‘Memorial Pavan - Città di Sanremo’, patrocinato dal Comune di Sanremo e dall'Unione Italiana Fotoamatori.

Un'edizione record che ha fatto registrare la partecipazione di ben 124 autori per un totale di 1.311 opere giunte da tutta Italia. Nella suggestiva location del Floriseum di Sanremo e dei giardini di Villa Ormond, si è svolta la mattinata delle premiazioni, iniziata di prima mattina con una sessione fotografica curata dall'associazione ‘Terra di Confine’ che ha offerto ai fotoamatori presenti numerose e differenti occasioni fotografiche.

Quindi l’inaugurazione della mostra fotografica e i via alle premiazioni, alla presenza dell'Assessore al Turismo e allo Sport Giuseppe Faraldi e del presidente UIF Bruno Oliveri. Soddisfazione è stata espressa da Fabio Pavan e da tutto il suo staff, che vedono di edizione in edizione un successo di partecipazione crescente ed un continuo apprezzamento nei confronti dell'evento da parte degli addetti ai lavori e del pubblico.

La grande passione per la fotografia ed il prezioso supporto da parte degli amici storici come Foto Video Renata, Hotel Nazionale, Olio Roi, Pane di Triora, Quintesenza Restaurant e BB Dolciaria sono il segreto di questo costante successo. Conferme positive che danno l'energia ed i giusti stimoli, per programmare e organizzare nel 2023 una decima eccezionale edizione. Sotto i risultati di questa nona edizione.

Nel tema libero colore, primo classificato Daniele Romagnoli, secondo Marco Zurla, terzo Gianfranco Cappuccini. Opere segnalate di Gianluca Rotondo e Mario Corrado Moretti. Nel tema libero bianco e nero, primo classificato Eduardo Gentile, seconda Mariella Mesiti e terzo Massimo Alderighi. Opere segnalate di Roberto Palladini e Antonino Caldarella. Nel tema obbligato ‘Scorci, panorami e tradizioni italiane’, primo classificato Lorenzo Di Candia, seconda Anna Maria Mantovani, terzo Antonio Semiglia. Opere segnalate di Giorgio Amendolara e Marco Bruno.

Assegnato il premio speciale ‘Natura morta’ a Francesco Casole; migliore scatto realizzato nel Comune di Sanremo a Mario Chiaiese, premio ‘Macrofotografia & dintorni’ a Emilio Colle, migliore autrice ligure Antonella Giovannina, migliore autore ligure Emanuele Zuffo, premio speciale macro ad Azelio Magini, migliore autore sanremese a Luca Marelli, migliore autrice sanremese Manuela Martorana, migliore foto naturalistica Marco Merello, migliore street Bruno Oliveri, premio speciale sport a Antonio Duilio Puosi, premio fotosport.eu a Adolfo Ranise, premio speciale ‘Ughetto’ a Michele Sculco, premio speciale ‘Ughetto’ (lady) a Stefania Scarpa, migliore ritratto a Paolo Stuppazzoni, premio ‘La Cueva’ a Silvia Boeri.

Tra i govani migliore under 30 va a Valentina Pulinetti, migliore under 18 a Francesca Massa e secondo posto under 18 ex aequo va a Giada Forte, Marta Forte, Andrea Parodi, Arianna Pavan e Giada Schenardi.