Tra poche ore 'Casa Serena' passa di mano: l'Assessore Pireri conferma la volontà del suo rilancio

Il Comune, con la supervisione della Fondazione ‘Borea e Massa’ e con la gestione della cooperativa Jobel sono pronti a prendere in mano le sorti di ‘Casa Serena’, la Rsa di frazione Poggio a Sanremo che, tra poche ore vedrà il passaggio delle consegne tra la ‘My Home’ e il comune stesso.

Nelle ultime ore si è svolta una riunione tra l’Assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, il segretario generale del Comune matuziano Monica Di Marco e i sindacati confederali. Con loro anche Dario Del Monte, assistente sociale che aveva coperto ad interim il ruolo del Dottor Anselmo, Direttore della struttura. Del Monte rientrerà a ‘Casa Serena’ per fare da trait d’union con il Comune.

“E’ stato un lungo colloquio molto positivo e costruttivo – ci ha detto l’Assessore – nel corso del quale abbiamo spiegato l’ordinanza del Sindaco e la determina degli uffici e che l’impegno della cooperativa Jobel era quello di assumere tutti i dipendenti presenti oggi nella Rsa”.

Dal Comune sono state date assicurazioni ai sindacati per rilanciare la struttura, con una serie di attività di socializzazione e ricostituire quell’ambiente familiare e aperto alla città: “Sto studiando un evento a Natale – ci ha detto l’Assessore – con la Sinfonica e l’orchestra ‘Note Libere’, senza dimenticare le iniziative che stiamo valutando con la ‘Banca del Tempo’. I presupposti per un rilancio di ‘Casa Serena’ ci sono tutti”.

Nel corso della riunione è stato confermato che già oggi la cooperativa Jobel ha iniziato a lavorare per essere pronta dalla mezzanotte del 1° dicembre, in modo da non farsi trovare impreparata. “L’obiettivo dell’Amministrazione – prosegue l’Assessore – è quello di rimpinguare il numero dei degenti, in collaborazione con l’Asl che ci sta dando una mano”.

In questo momento i pazienti di ‘Casa Serena’ sono 57, molti meno dei tempi antecedenti il Covid. Purtroppo la Rsa, come molte altre, è stata colpita dal virus e molti sono mancati all’affetto dei loro cari, ma il calo dei degenti è sotto l’occhio di tutti. L’Assessore Pireri ci ha confermato che l’impegno del Comune è quello di far tornare la fiducia nei sanremesi e non solo in quello che sarà la nuova ‘Casa Serena’: “Sarà il nostro e il mio impegno – risponde la Pireri – per rilanciare la struttura e, ovviamente, senza dimenticare l’attenzione sulla tutela degli ospiti e degli operatori. A oggi il personale è in numero eccedente ma la Jobel assumerà comunque tutti. Sperando, però, che i degenti possano aumentare anche il numero dei dipendenti potrà crescere. Dobbiamo dare un cambiamento di visione della struttura e sarà un mio impegno personale. Sarò presente spesso nella struttura per verificare di persona le situazioni”.