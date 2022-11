Ventimiglia: grande partecipazione al teatro comunale per lo spettacolo dei “Cattivi di cuore” contro la violenza sulle donne (foto)

Il teatro Comunale gremito di gente come non si vedeva da tempo, un pubblico attento ed emozionato per “Il Raccolto” di Giorgia Brusco, messo in scena da I Cattivi di Cuore e la stessa Giorgia Brusco, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo, promosso dall’Associazione Noi4You, sportello di ascolto e aiuto alle donne, ha incontrato grande approvazione ed ha suscitato profonda emozione per le tematiche trattate e nelle quali molti si sono riconosciuti.

Il ricavato della vendita dei biglietti, come annunciato dalla Presidente di Noi4You, Laura Tibald, sarà destinato al progetto “Matrioska”, che partirà nell’Istituto di istruzione superiore Fermi Polo Montale e attivato per una classe prima del plesso Montale (indirizzo marketing).

Il progetto, illustrato dalla dr Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta, nasce da un’idea elaborata nel gruppo Noi4You: si tratta di portare avanti una classe dalla prima alla quinta seguendo un programma organizzato di prevenzione. Lo stesso verrà portato avanti dalla citata psicologa Sciolla, dall’avvocato dr Giovanna Svara e dalla psicologa dr Tecla Magliano.



“Un sentito ringraziamento al Commissario Straordinario Prefetto Samuele De Lucia e la dott.ssa Monica Bonelli per aver patrocinato l’evento e per la grande sensibilità e disponibilità dimostrati - dichiarano dall'associazione Noi4You - si ringraziano i rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per la significativa presenza nonché rappresentanti di Regione e Comuni per la gentile presenza”.