Domani notte lavori all'acquedotto: stop all'erogazione dai rubinetti tra Ventimiglia e Andora dalle 21 alle 9

Per consentire l'avvio dei lavori previsti nel progetto ‘Master Pian - Acquedotto Roya’, che comprende fra l'altro lavori di potenziamento dell'alimentazione idropotabile provinciale, saranno eseguiti alcuni interventi alla centrale di sollevamento di Ventimiglia.

I lavori saranno eseguiti fra le 21 di domani sera e le 9 di mercoledì e, nel lasso di tempo è prevista la totale interruzione dell’erogazione in tutto il comprensorio gestito da Rivieracqua, tra Ventimiglia e Andora. Quasi sicuramente si registreranno diffusi casi di assenza totale dell’acqua e per chi vive sulla fascia alta costiera e, più in generale, si verificheranno generali cali di pressione.

Al termine dell'intervento, come sempre capita in questi casi, si verificheranno fenomeni di torbidità dell'acqua che tenderanno a ridursi sino a scomparire nel giro di qualche ora. In ogni caso l'acqua dovrà considerarsi potabile.

In considerazione della rilevante portata delle disfunzioni, Rivieracqua invita gli utenti a ridurre il prelievo di acqua nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, per permettere a quante più persone possibile di disporre di un quantitativo minimo della importante risorsa liquida. Ai lavori di domani notte ne seguiranno altri sempre in settimana per esigenze di manutenzione straordinaria della condotta ‘Roya 1’, con conseguenti riflessi sulla continuità del servizio, provocando generali cali di pressione in tutto il comprensorio.

Per limitare i disagi l'Azienda metterà a disposizione delle autobotti per alimentare le utenze maggiormente sensibili. “Ci scusiamo per il disagio – evidenzia Rivieracqua – ma si tratta di interventi inderogabili e finalizzati, comunque, ad un miglioramento del servizio per tutto il comprensorio provinciale”.