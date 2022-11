Camporosso: questa mattina la visita dei Carabinieri Forestali di Rocchetta Nervina alla Scuola Primaria

Questa mattina i bambini della Scuola Primaria di Camporosso Capoluogo hanno ricevuto la visita dei Carabinieri Forestali di Rocchetta Nervina.

Nell’incontro, a cui hanno partecipato l’Appuntato Scelto Laura Rochon e il Carabiniere Christian Gravina, sono stati trattati i temi dell’importanza degli alberi per la vita e la salute nostra e del nostro pianeta e la salvaguardia del patrimonio boschivo. Dopo un momento di condivisione e di domande in classe, i bambini delle cinque classi, insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia e alle insegnanti, si sono recati lungo la pista ciclabile dove è stato piantato un leccio proveniente dal vivaio della Forestale.

Il Comune di Camporosso ha da sempre una grande attenzione per l’ambiente, che manifesta ogni anno piantando un albero per ogni bambino nato, e aderendo al “Progetto Eco-Schools” della FEE (Foundation for Environmental Education) volto all’ottenimento della Bandiera Verde proprio alle scuole che partecipano.

Alla mattinata hanno preso parte il sindaco Davide Gibelli, l’Assessore all’Ambiente Marco Cannataro e l’Assessore all’Istruzione Fulvia Raimondo.