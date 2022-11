Sanremo: chili di spazzatura tra la sabbia dei Tre Ponti, volontari al lavoro per il 'Clean Up' (foto)

Grande partecipazione questa mattina per il 'Clean Up' organizzato dal Comune di Sanremo insieme a I Deplasticati ed Amaie Energia in occasione della settimana europea di riduzione dei rifiuti.

I volontari (il più giovane 4 anni ed il più anziano 81), hanno pulito un tratto di spiaggia in zona Tre Ponti e hanno avuto modo di rendersi conto di quanti rifiuti, in particolare di plastica, si trovino nella sabbia. Purtroppo ogni anno sono 8 milioni le tonnellate di plastica vengono scaricate nei mari sommandosi agli oltre 150 milioni di tonnellate già presenti.

Quando rifiuti e spazzatura vengono gettati nelle strade, nelle spiagge e nel mare, iniziano a decomporsi rilasciando sostanze chimiche nocive nell'atmosfera con un conseguente impatto negativo sull'aria che respiriamo.

L’obiettivo della mattinata è sato quello di porre l’accento sulla prevenzione, sensibilizzando al rispetto della natura, del mare, con l’invito a ridurre i rifiuti con semplici e piccoli azioni quotidiane.