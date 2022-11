Misteriosi cartelli in centro a Badalucco: un rebus per il futuro del paese? Ma nessuno spiega

Bocche cucite dall'amministrazione comunale del Sindaco Matteo Orengo ma la locandina offre qualche spunto di analisi. Ad aiutare in questa caccia al tesoro ci pensa il logo Next Gen We, a fianco dello stemma del Comune di Badalucco. Da una rapida ricerca emerge così che il borgo della valle Argentina, lo scorso marzo, è risultato tra i comuni che hanno ottenuto fondi dal bando “Next Generation We – Competenze, strategie, sviluppo della Pubblica Amministrazione” ideato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per rendere le amministrazioni locali maggiormente 'a prova di futuro'.

76mila euro per le casse comunali. Un bel gruzzoletto per questo piccolo paese che negli ultimi anni ha messo a dura prova la propria economia dopo l'alluvione dell'ottobre 2020. Il bando indicava come finalità: "...poter gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento rese disponibili dal PNRR. La finalità del Bando è, quindi, aiutare nell’acquisizione di competenze e nel rafforzamento della struttura degli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest, quale forza motrice di un cambiamento sostenibile, inclusivo e ancorato al territorio".



Quindi che cosa fare con questa somma per il futuro di Badalucco? La risposta a questa domanda potrebbe arrivare dalla sequenza numerica 111222 - 1515. Le cifre, lasciano intuire che si possa trattare di una data ed un orario, ovvero 11 dicembre (12 ndr) 2022, ore 15.15. Un appuntamento importante quindi per tutta la comunità badalucchese.