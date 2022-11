Area Sanremo ha emesso il proprio verdetto: ecco i 20 artisti che saranno proposti alla Rai, quattro di loro andranno a ‘Sanremo Giovani’ (foto e video)

Sono partiti in 549, sono rimasti in 20. E per quattro di loro si spalancheranno le porte di ‘Sanremo Giovani’.

Questo pomeriggio al Palafiori di corso Garibaldi è andata in scena l’ormai consueta cerimonia per decretare i vincitori dell’edizione 2022 di Area Sanremo, per la prima volta sotto la direzione artistica di Amadeus.

La commissione ha scelto: Fiati 131, Sameblud, Monnaelisa, Jaydar, Fellow, Jore, Motus, Zo Vivaldi, Juma, Mayu, Michele & Marcos, Romeo & Drill, Pierfrau, Sarah Toscano, I Tristi, Stefania Tasca, Dynamite 36, Noor, Colla Zio, Valentina Moro.

Le interviste

Ora inizia il lavoro della Rai. La commissione capitanata da Amadeus dovrà decretare i quattro che andranno a giocarsi un posto al Festival intrecciandosi con i finalisti di ‘Sanremo Giovani’, in programma il prossimo 16 dicembre in diretta su Rai1 dal teatro del Casinò di Sanremo. Per tre di loro si apriranno le porte dell’Ariston come l’anno scorso fu per Tananai, Yuman e Matteo Romano.

Dopo la scelta dei 20 finalisti, la lunga giornata del Palafiori è proseguita con una grande novità frutto della collaborazione tra le istituzioni impegnate nell’organizzazione di Area Sanremo. I ragazzi hanno avuto modo di esibirsi insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo in un concerto che ha dato loro un primo vero assaggio di Festival.