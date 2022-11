Sanremo: futuro di Portosole, rotonda di San Martino e opere per la città, Donzella “Tra dicembre e gennaio via alla conferenza dei servizi per chiuderla in primavera”

Se ne parla da anni e ora, forse, qualcosa si muove. “In primavera si chiuderà la conferenza dei servizi che vorremmo convocare tra dicembre e gennaio”, così è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella durante la seconda commissione convocata questa mattina a palazzo Bellevue per fare chiarezza sul futuro dei lavori per la demolizione dell’ecomostro di Portosole e per la conseguente riqualificazione dell’intera zona.

Il nodo cruciale per il quartiere di San Martino riguarda la tanto attesa rotonda che potrebbe finalmente risolvere l’annosa questione viaria all’incrocio tra l’Aurelia, via Lamarmora e via della Repubblica di fronte alla chiesa della Mercede. Rotonda che, a differenza di quanto stabilito in principio, è stata inserita nelle opere a scomputo del porto invece che in quelle relative all’acquisto del deposito Riviera Trasporti. “Abbiamo ritenuto che ci fossero tempi molto più rapidi - ha spiegato in commissione l’assessore Donzella - e, quindi, la realizzazione dell’opera avverrebbe in temi brevi e non ‘medi’ come quelli previsti per il deposito. Confidiamo appunto di chiudere la conferenza dei servizi in primavera”.

Il secondo nodo per il quartiere di San Martino è a pochi metri dalla potenziale rotonda. Tra le opere correlate alla riqualificazione del porto c’è anche il collegamento di via Vesco con la sottostante strada Gavagnin in modo da creare un ‘anello’ dove ora, invece, c’è solo una strada senza uscita. Non semplice sarà la realizzazione dell’incrocio con la ciclabile e, soprattutto, lo spostamento della bocciofila e circolo Acli. In merito all’incrocio durante la commissione odierna è emersa anche l’ipotesi della realizzazione di un ponticello (in alternativa si potrebbe valutare un incrocio a raso come in corso Mombello), mentre per lo spostamento dell’Acli il Comune potrebbe confrontarsi con Porto Sole per trovare un nuovo spazio nelle vicinanze.

In ultimo c’è il destino di villa Magnolie, struttura che da anni necessità di un intervento importante e che il Comune aveva inserito nelle opere a scomputo del porto. Tutto, però, sembra ancora bloccato. Il consigliere comunale Andrea Artioli aveva portato in consiglio la questione con tanto di foto che mostravano le condizioni della soletta sottostante l’aula magna con puntelli nati come provvisori e ormai presenti da una decina di anni. Nei giorni scorsi Mario Conio, responsabile dell’amministrazione provinciale per l’edilizia scolastica, ha effettuato un sopralluogo sollecitando poi l’intervento degli uffici imperiesi. Ma, come noto, mancano i fondi. L’unica speranza potrebbe arrivare dai finanziamenti del PNRR.