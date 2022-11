Passaggio di proprietà per l'Ospedale di Bordighera: via al gruppo di lavoro, obiettivo firmare entro il 31 dicembre

Ieri, presso gli uffici della direzione dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera c'è stata la prima riunione operativa del tavolo di lavoro dei tecnici di Asl1, Gvm e Alisa, atto al perfezionamento del passaggio del nosocomio alla gestione privata. La mission del gruppo di lavoro è quella di definire tutti gli aspetti legali della questione.



Obiettivo, aggiornare lo schema contrattuale per arrivare alla firma entro il 31 dicembre 2022, oltre a stabilire il cronoprogramma del passaggio di presa in carico dell'ospedale durante il periodo transitorio fissato dal 1 gennaio al 30 giugno 2023. “Ieri mattina – ha spiegato il Direttore Generale di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi - abbiamo dato il via al tavolo di lavoro per il Saint Charles, in cui abbiamo iniziato a confrontarci su temi importanti e concreti per il futuro della struttura sanitaria".



"Abbiamo messo al centro, nella massima trasparenza e condivisione tra le parti, gli aspetti giuridico-legali della questione e l'iter relativo alla nuova gestione. L'obiettivo comune – conclude il DG di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – è quello di definire il tutto in modo che si possa partire al più presto con una struttura sanitaria funzionale, competitiva e moderna, per il comprensorio intemelio e non solo”.