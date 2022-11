Sanremo, 35enne assolto per aver rubato portafoglio al supermercato: lo zaino era aperto

Si chiude con un’assoluzione la vicenda che vedeva imputato un 35enne accusato di furto aggravato. Il giovane, difeso dall’avvocato Vincenzo Icardi, nel 2019 aveva rubato un portafoglio appartenente a una donna straniera che si trovava in fila davanti a lui in un supermercato a Sanremo.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il 35enne aveva sfilato il portafoglio, come tenere 50 euro, dallo zainetto della donna. Una condotta questa che gli ha visto poi contestare l’aggravante della “minorata difesa” in quanto la vittima essendo di spalle non è stata messa in condizioni di potersi tutelare. Durante il dibattimento, celebrato davanti al giudice monocratico di Imperia Antonio Romano, la donna ha dichiarato che la tasca in cui era contenuto il portafoglio era stata lasciata inavvertitamente aperta.