Vallebona avrà ‘Salabande’: un centro ricreativo e culturale per i ragazzi (Foto)

Vallebona avrà una ‘Salabande’, un luogo in cui i ragazzi del paese potranno incontrarsi, ascoltare e fare musica, teatro, giocare e divertirsi. L'inaugurazione della nuova sala polivalente sarà sabato alle 11.

"Dall’ascolto e dalle proposte dei giovani cittadini del paese è nata la spinta e lo stimolo dell’amministrazione ad investire nella ristrutturazione della sala polivalente e a ‘trasformarla’ in un vero e proprio centro ricreativo e culturale nel quale i ragazzi potranno incontrarsi, ascoltare e fare musica, teatro, giocare e divertirsi. Uno spazio dotato di proiettore iper tecnologico che può essere abbinato a qualsiasi dispositivo mobile per la visione di film, documentari e adatto per presentazioni, conferenze e meeting. Tavolini per i più piccini per colorare e disegnare ed un tavolo da ping pong: il divertimento è assicurato per tutti" - fa sapere l'Amministrazione comunale di Vallebona che è lieta di invitare tutta la cittadinanza all’inaugurazione.

"La sala potrà anche ospitare eventi privati (compleanni, riunioni, corsi di danza o ginnastica ecc.): una parte di essa viene mantenuta per le prove della banda comunale i cui elementi si riuniscono per suonare e per organizzare i concerti che accompagnano le feste e le celebrazioni religiose e civili" - aggiunge l'Amministrazione comunale di Vallebona - "Uno spazio aggregante che verrà arricchito di ulteriori dettagli e la cui funzione socio ricreativa e ludica è aperta a tutti: grandi e piccini. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della sala".