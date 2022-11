Imperia: gli alunni della scuola dell'Infanzia di piazza Roma oggi a lezione per imparare il mare (Foto)

La scuola dell'infanzia di Piazza Roma dell'Istituto 'Littardi' a Imperia ha organizzato oggi una vera e propria lezione in riva al mare itinerante per le spiagge della nostra bellissima Borgo Marina.

Gli alunni, insieme alle loro inseganti e alla Biologa Marina Dott.ssa Andrea Pedrazzini hanno fatto il giro delle spiagge del borgo, per parlare di alghe e organismi marini, pesci, e affrontare il serio problema del inquinamento delle acque. Una visita che rientra nei progetti di 'Educazione alla Natura' che la nostra scuola porta avanti da tempo, e oggi grazie alla pazienza della biologa e della bellissima giornata di sole si è potuto svolgere ua lezione in riva al mare, tra i sorrisi dei bambini che ne hanno approfittato anche per fare una bella corsa sulla spiaggia.

L'Istituto Littardi ringrazia la Dott.ssa Pedrazzini, il Comune di Imperia, la CEA e l'associazione Delfini di Ponente.