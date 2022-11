Imperia: venerdì prossimo alla Basilica di San Maurizio, tradizionale concerto dedicato alle celebrazioni di San Leonardo

Venerdì 25 novembre 2022 alle ore 21 nella bellissima Basilica Concattedrale di San Maurizio ad Imperia Porto Maurizio si svolgerà il tradizionale concerto dedicato alle celebrazioni di San Leonardo. L'evento, organizzato dal Duomo di Imperia sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli fa parte del palinsesto della stagione culturale della Basilica di Imperia intitolata E20 giunta quest’anno alla sua 5a edizione.

"L’evento - si spiega nel comunicato - vuole essere l'occasione per offrire alla comunità tutta un ulteriore momento di festa. L’evento è dedicato all’anniversario della nascita del compositore Lorenzo Perosi con un concerto sacro per coro ed organo eseguito sull’organo Mentasti del 1877 recentemente restaurato dalla ditta Marzi. Questo ultimo concerto verrà eseguito dal Coro diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Albenga, diretto dal M° rev. Danilo Galliani e all’organo dal M° Giorgio Revelli, con un programma prevalentemente dedicato alle opere del Perosi".



Don Danilo Galliani è stato ordinato Sacerdote nel 2001.

Ad oggi è Arciprete di Laigueglia (SV) e Direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra della diocesi di Albenga-Imperia.

Inizia giovanissimo lo studio del pianoforte e del canto, entrando in contatto con artisti e studiosi che lo guidano nell’approfondimento della musica vocale e strumentale. Scelto dal Maestro della Cappella Musicale Pontificia, ha assistito papa Giovanni Paolo II durante le più importanti celebrazioni dell’anno giubilare in qualità di diacono cantore. Dirige il coro dell’Istituto Diocesano della Diocesi di Albenga, unendo al servizio liturgico una significativa attività concertistica. Dottore in Diritto Canonico, sta curando uno studio relativo alla comprensione giuridica dell’insegnamento liturgico-musicale di Papa Benedetto XVI.

Giorgio Revelli è organista, clavicembalista e direttore di coro.



E’ cresciuto musicalmente in Francia, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatoire National de Région de Nice (Francia) nella classe d’Organo di René Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur presso il Dipartimento di musica antica dello stesso Conservatorio. Ha seguito molti stages di perfezionamento con Michel Chapuis, Harald Vogel, Jean Boyer, Jean Pierre Leguai per l’improvvisazione.

Dal Gennaio 2016 è stato nominato organista titolare e responsabile degli eventi culturali della Concattedrale di San Maurizio a Imperia.

La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, in Europa (Germania, Inghilterra (Università di Oxford)a, Scozia, Francia, Spagna, Polonia, Slovacchia, Lussemburgo, Olanda, Danimarca), negli U.S.A. (San Francisco, New York, Boston, Pittsburgh), in America del Sud (Argentina, Brasile, Uruguay) ed in Canada.

L'evento è ad ingresso libero e l'organizzazione invita tutta la popolazione a partecipare ad un momento celebrativo e festivo offerto a tutti.