I vigili del fuoco di Ventimiglia sono impegnati, con due squadre sul posto, a domare un vasto incendio in frazione Latte, precisamente in zona 'Curva del Gallo'.

Da quanto si apprende il rogo ha interessato una zona boschiva e non pare siano coinvolte abitazioni.

Per permettere le operazioni di spegnimento l'Aurelia è stata chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e anche perchè lungo la strada si è registrata la presenza di massi.