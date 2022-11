Bordighera piange la scomparsa del noto albergatore Ezio Formosa, era il presidente locale di Federalberghi (Foto)

Bordighera piange la scomparsa di Ezio Formosa, presidente di Federalberghi locale. Aveva 62 anni ed era titolare dell'albergo La Lucciola.

"In questo triste momento ricordiamo la sua professionalità, il suo entusiasmo per i progetti che ci hanno visto lavorare fianco a fianco al Tavolo del Turismo, il suo profondo amore per la nostra città.​ A nome dell’Amministrazione esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari" - commentano dall'amministrazione comunale di Bordighera.