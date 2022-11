Il cordoglio della Confcommercio per la prematura e improvvisa scomparsa di Ezio Formosa

La notizia della prematura e improvvisa scomparsa di Ezio Formosa, storico albergatore di Bordighera ed esponente della Federalberghi, ha destato profondo dolore e cordoglio anche nella Confcommercio della provincia di Imperia.

Sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi: “La famiglia della Confcommercio oggi è in lutto. Abbiamo perso prima di tutto un amico e poi un grande imprenditore e un punto di riferimento nell’ambito della Federalberghi e non solo. Ezio ci lascia con un vuoto enorme e un grande dolore nel cuore, ma ci resta il ricordo indelebile della sua umanità e professionalità. Ai famigliari vanno le condoglianze di tutta la Confcommercio, che si stringe a loro in questo drammatico momento”.

Il presidente della Confcommercio di Bordighera Gianluca Berlusconi e il presidente provinciale della Federalberghi Americo Pilati, si uniscono al dolore dei famigliari per la prematura scomparsa di Ezio Formosa.

Sottolinea il presidente di Confcommercio Bordighera Gianluca Berlusconi: “Siamo rimasti attoniti a questa inaspettata e dolorosa notizia. Ricordo ancora quando proprio Ezio mi venne a cercare per coinvolgermi e appassionarmi al lavoro in Confcommercio, per il bene di Bordighera, città alla quale teneva tantissimo. Tutto il Direttivo di Confcommercio si unisce oggi al dolore della famiglia per la perdita di Ezio”.

Dice Americo Pilati presidente provinciale della Federalberghi: “Ezio faceva parte del direttivo provinciale di Federalberghi provinciale ed era sempre disponibile e di stimolo per tutti. Una gran brava persona, che mancherà a tutti noi. Federalberghi si stringe alla famiglia in questo momento di dolore”.