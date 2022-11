Sanremo: prevenzione e diagnosi delle patologie tumorali maschili, venerdì incontro alla LILT

Venerdì, dalle 17.30, presso la sede LILT di via Duca degli Abruzzi 14 a Sanremo, si terrà una conferenza per promuovere la campagna di sensibilizzazione denominata “Percorso Azzurro” dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie tumorali della sfera genitale maschile. Interverrà l’urologo Dott. Elvio Cantagallo, in collaborazione con il Presidente Provinciale Lilt Dott. Claudio Battaglia.



"Dal 23 al 30 novembre la LILT Imperia–Sanremo - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori –aderisce all’iniziativa nazionale e si rivolge a tutti gli uomini, puntando l’attenzione sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile e invita a sottoporsi alle visite di controllo gratuite. - ricordano dall'ente - Quello di venerdì sarà un importante incontro per diffondere conoscenza, dare informazione a tutte le persone ed invitare la platea maschile a sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo messe a disposizione presso gli ambulatori della nostra sede di Sanremo".



"La corretta informazione ha contribuito negli anni a sviluppare la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, raggiungendo riscontri sempre più positivi. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare perchè ricordiamo la prevenzione è la nostra prima alleata" - concludono dalla LILT.